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در پی رانش دو حلقه چاه آب شرب اسدآباد و خروج آنها از مدار، عملیات ترمیم این چاهها و حفاری یک حلقه چاه جدید با اعتبار ۹ میلیارد تومان در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، طی دو سال گذشته ۸ حلقه چاه جدید، ۵ حلقه چاه جایگزین و ۵ حلقه چاه بازسازی شده است. مسئولان اعلام کردند با اجرای این پروژهها، مشکل قطعی روزانه آب شهروندان اسدآباد بهزودی برطرف خواهد شد.
سلیمان نظریدوست، فرماندار شهرستان اسدآباد، با اشاره به مشکلات اخیر در تأمین آب شرب شهرستان اظهار کرد: در روزهای اخیر، به دلیل رانش زمین، دو حلقه چاه تأمینکننده آب شرب اسدآباد از مدار بهرهبرداری خارج شده و این موضوع موجب بروز اختلال و قطعی آب در برخی نقاط شهرستان شده است.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده، عملیات ترمیم و بازسازی هر دو حلقه چاه با سرعت در حال اجراست و همزمان حفاری یک حلقه چاه جدید نیز آغاز شده تا هرچه سریعتر ظرفیت تأمین آب شرب شهرستان افزایش یابد.
فرماندار اسدآباد با بیان اینکه برای اجرای این پروژهها در مجموع ۹ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است، تصریح کرد: با تلاش شبانهروزی مجموعه دستگاههای اجرایی و عوامل فنی، امیدواریم در آینده نزدیک مشکل قطعی آب به طور کامل برطرف شده و پایداری شبکه آب شرب شهرستان تأمین شود.
نظریدوست ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان، از مردم خواست تا زمان تکمیل عملیات اجرایی، با مدیریت مصرف آب، مسئولان را در عبور از این شرایط همراهی کنند.
فرهاد بختیاریفر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان، با اشاره به اقدامات گسترده انجامشده برای تقویت زیرساختهای تأمین آب شرب شهرستان اسدآباد، اظهار کرد: طی دو سال گذشته، در راستای ارتقای پایداری شبکه آب شرب این شهرستان، ۸ حلقه چاه جدید حفاری، ۵ حلقه چاه جایگزین و ۵ حلقه چاه نیز بازسازی و بهسازی شده است.
وی افزود: این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت تولید آب، جبران افت منابع موجود و کاهش مشکلات ناشی از تنش آبی انجام شده و همچنان با جدیت ادامه دارد.
مدیرعامل آبفای استان همدان با بیان اینکه رفع مشکل قطعی روزانه آب شهروندان اسدآباد از اولویتهای اصلی شرکت آب و فاضلاب است، تصریح کرد: با اجرای پروژههای در دست اقدام و بهرهبرداری از منابع جدید، تلاش میکنیم پایداری شبکه توزیع آب را افزایش داده و در آینده نزدیک مشکل قطعیهای روزانه را به حداقل برسانیم.
بختیاریفر ضمن قدردانی از همراهی و صبوری مردم، تأکید کرد: مجموعه آبفای استان با تمام توان در حال اجرای طرحهای توسعهای و اصلاحی است تا خدمات مطلوبتر و پایدارتری به شهروندان اسدآباد ارائه شود.