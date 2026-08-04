روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: مرجع رسمی انتشار پیام ها، اخبار و مطالب مرتبط با آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، دفتر ایشان و دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب است و هرگونه مطالبی خارج ازاین چارچوب فاقد سندیت و صحت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای تأکید کرد؛ مرجع رسمی انتشار پیام‌ها، اخبار و مطالب مرتبط با آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، دفتر ایشان و دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب است و هرگونه مطالبی خارج از این چارچوب فاقد سندیت و صحت است.

متن اطلاعیه روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با گرامیداشت اربعین حسینی و ادای احترام به روح بلند رهبر شهید انقلاب به اطلاع مردم شریف و مبعوث شده ایران می‌رساند، در روز‌های اخیر برخی نقل قول‌ها از رهبری معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی منتشر شده است که متاسفانه زمینه ساز تشویش اذهان عمومی و ایجاد انشقاق و اختلاف در جامعه است.

برهمین اساس برخی نکات را درباره اخبار و مطالب مربوط به مقام معظم رهبری بیان می‌دارد:

۱-مرجع رسمی انتشار پیام ها، اخبار و مطالب مرتبط با آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب ویا پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب است و هرگونه مطالبی که خارج از این چارچوب منتشر شود فاقد سندیت و صحت است.

۲-رهبرمعظم انقلاب اسلامی در پیام‌های خود از جمله در پیام اخیربر حفظ اتحاد مقدس و حفظ حرمت مسئولان دلسوز و خدمتگزاران نظام اسلامی بویژه دولت محترم تاکید داشته‌اند. مطالبی که برخلاف توصیه‌های موکد رهبری، موجب انشقاق و دو دستگی در جامعه و زمینه ساز نسبت‌های نادرست به مسئولان محترم می‌شود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم خورده ملت ایران است. بر همین اساس مطلب منتشر شده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رئیس جمهور محترم مطرح کرده از اساس کذب و خلاف واقع است.

روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب اسلامی

۱۳ مرداد ۱۴۰۵