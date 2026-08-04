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جاماندگان اربعین امروز با عشق به حسین (ع) در جای جای اصفهان قدم زدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، هزاران دلداده اهلبیت (ع) که توفیق حضور در پیادهروی اربعین را نداشتند، در آیین جاماندگان اربعین با گامهایی آمیخته به عشق و ارادت، مسیرهای تعیینشده در سراسر استان اصفهان را پیمودند تا دلهایشان را راهی بین الحرمین کنند.
از نخستین ساعات صبح، خیابانهای استان اصفهان رنگ و بوی حسینی به خود گرفت.
نوای لبیک یا حسین در میان پرچمهای سیاه و سرخ طنینانداز شد و پیر و جوان، زن و مرد و کودک، دوشادوش یکدیگر، اشکریزان و زمزمهکنان، عشق خود را به سیدالشهدا (ع) ابراز کردند.
مراسم جاماندگان اربعین، بار دیگر نشان داد که فاصله جغرافیایی، مانعی برای دلدادگی نیست و دلهایی که با حسین (ع) پیوند خوردهاند، حتی اگر از کربلا جا بمانند، از قافله عشق و وفاداری هرگز بازنمیمانند.