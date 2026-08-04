طنین خونخواهی رهبر شهید و عشق به سیدالشهدا (ع)، بامداد امروز فضای شهر ری را درنوردید. جاماندگان اربعین در راهپیمایی باشکوهی به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، ارادت و صلابت خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از نخستین ساعات بامداد اربعین حسینی، مسیر‌های منتهی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری، میزبان جمعیت گسترده‌ای از جاماندگان اربعین بود. امسال قشر‌های مختلف مردم با حضوری باشکوه، جلوه‌ای از دلدادگی به سیدالشهدا (ع)، تجدید پیمان با آرمان‌های عاشورا و خونخواهی رهبر شهید را به نمایش گذاشتند.

زائرانی که در مسیر ۱۷ کیلومتری این پیاده‌روی حضور یافتند، در کنار صد‌ها موکب خدمت‌رسان و در فضایی سرشار از همدلی و مشارکت اجتماعی، ارادت بی‌کران خود را به امام حسین (ع) ابراز کردند.