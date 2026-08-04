به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گفته این منابع، آمریکا تقریباً همه موشک‌های زمینی دوربرد از نوع «اتکمز» و «PrSM» را استفاده کرده و همچنین نزدیک به نیمی از ذخایر جهانی موشک‌های کروز «تاماهاوک» خود را به کار گرفته است.

بر اساس این گزارش، کاهش ذخایر موشکی باعث نگرانی برخی مقام‌های آمریکایی شده؛ زیرا ممکن است آمادگی ارتش این کشور برای بحران‌های احتمالی دیگر، از جمله در برابر روسیه یا چین، محدود شود. کاخ سفید و پنتاگون این نگرانی‌ها را رد کرده و گفته‌اند آمریکا همچنان مهمات و توان نظامی کافی در اختیار دارد.