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استاندار تهران، با حضور در مرکز فرماندهی ستاد مردمی جاماندگان اربعین حسینی(ع) مستقر در پایگاه بسیج مسجد مهدیه میدان شوش، روند هماهنگیها و اقدامات پیشبینیشده برای برگزاری این مراسم را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمدصادق معتمدیان همزمان با برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی(ع)، با همراهی سردار حسن حسنزاده فرمانده سپاه تهران بزرگ، با حضور در مرکز فرماندهی ستاد مردمی این مراسم در مسجد مهدیه تهران حضور یافت.
استاندار تهران در جریان این بازدید، از نزدیک در جریان نحوه هماهنگی بخشهای مختلف، فعالیت گروههای مردمی و روند خدمترسانی به شرکتکنندگان در مسیر راهپیمایی قرار گرفت.
معتمدیان همچنین ضمن قدردانی از تلاش خادمان، نیروهای مردمی و عوامل اجرایی، بر استمرار هماهنگی دستگاههای مسئول و ارائه خدمات منظم و شایسته به جاماندگان اربعین حسینی(ع) تأکید کرد. دیدار استاندار تهران با تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) همزمان با برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین
محمدصادق معتمدیان همچنین همزمان با برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی(ع)، با حضور در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با تولیت این آستان دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار، ضمن بررسی روند برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی(ع)، از هماهنگی مجموعه آستان، دستگاههای اجرایی و خدماترسان، مواکب مردمی و خادمان این آیین قدردانی کرد.
راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی(ع) از میدان آیینی امام حسین(ع) آغاز و با طی مسیرهای تعیینشده، در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شهرستان ری به پایان رسید.
استاندار تهران، حضور گسترده و مشارکت مردمی در برگزاری این آیین را جلوهای ارزشمند از ارادت مردم به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دانست و از تلاش نیروهای مردمی، انتظامی، امدادی، درمانی، خدماتی و اجرایی در تأمین نظم، امنیت و ارائه خدمات شایسته به شرکتکنندگان قدردانی کرد.