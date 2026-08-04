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مشتاقان و دلدادگان مکتب عاشورا در شهرستانهای مختلف استان تهران، در مراسم باشکوه راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی حضور یافتند و با شعار محوری «باید برخاست»، صحنههایی از ارادت و همبستگی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستانهای استان تهران در فضایی معنوی و با حضور گسترده مردم برگزار شد. شرکتکنندگان در این مراسم که با شعار محوری «باید برخاست» سازماندهی شده بودند، بار دیگر صحنههایی باشکوه و چشمگیر را در سطح استان تهران خلق کردند.
این راهپیمایی که در راستای تجدید پیمان با آرمانهای سیدالشهدا (ع) برگزار گردید، نشاندهنده تداوم پیوند عمیق مردم استان تهران با مکتب عاشورا و آمادگی آنان برای ایستادگی در مسیر حق بود.