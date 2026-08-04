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تسهیل بازگشت زوار اربعین

وزیر راه و شهرسازی با بررسی آخرین وضع تردد در مرزها، بر تسهیل و تسریع بازگشت زائران از مرز‌های اربعینی تاکید کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳- ۱۷:۵۶
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