به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با طلوع آفتاب و از ساعت ۶ صبح امروز، سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، مراسم باشکوه و چندمیلیونی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در تهران با شعار محوری «باید برخاست» آغاز و کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان تهران در کنار دیگر عاشقان حضرت اباعبدالله (ع) با حضور در آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی ضمن برپایی موکب‌هایی با شعار «کتاب؛ همسفر مسیر نور» به اجرای برنامه‌های متنوع کتاب محور پرداختند و میزبان دوستداران کتاب و عاشقان اهل‌بیت (ع) شدند.

کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهرستان ری به نمایندگی از اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران با استقرار موکب کتابخوانی و نقاشی ضمن استقرار کتابخانه سیار هدهد ۹ و برپایی موکب با رویکرد فرهنگی- هنری در نقطه پایانی بزرگ‌ترین رویداد مردمی به نشانی خیابان فداییان اسلام نرسیده به میدان شهر ری، جنب بیمارستان فیروزآبادی، روبه‌روی کتابخانه رازی ضمن معرفی خدمات کتابخانه‌ها و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی با محوریت کتاب، در خدمت زائرین حسینی به ویژه کودکان و نوجوانان بودند.

در این موکب علی اکبر قربانی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ری به همراه جواد قنبری، مسئول کتابخانه سیار؛ فاطمه بنیاد و مینا مرادیان مسئول و کتابدار کتابخانه جدا برنامه‌های متنوعی همچون قصه‌گویی، معرفی کتاب، نقاشی و رنگ آمیزی با هدف پاسداشت و ترویج آیین پیاده‌روی اربعین برگزار کردند که مورد استقبال بی نظیر مردم و شرکت کنندگان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی قرار گرفت.

معرفی خدمات و فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی استان؛ بازنمایی کتاب با موضوع امام حسین (ع) و یاران ایشان، واقعه کربلا و اربعین حسینی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این موکب بود.

کتابخانه سیار شهرستان ری نیز به نمایندگی از کتابخانه‌های عمومی این استان به صورت نمادین در مسیر پیاده روی حضور داشت و کودکان و نوجوانان ضمن بازدید از کتابخانه سیار در نشست‌های متنوع کتاب محور همچون قصه گویی، جمع خوانی و نشست‌های کتابخوان ویژه شرکت کرده و پس از شنیدن داستان‌های کتاب به ترسیم برداشت ذهنی خود از قصه پرداختند.

اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملارد نیز از دیگر ادارات شهرستان بود که در روز اربعین با همراهمی کتابداران و کارکنان با برپایی موکب با هدف تبیین فلسفه عاشورا و ترویج فرهنگ عاشورایی در قالب اجرای برنامه‌های فرهنگی کتاب‌محور به نشانی صفادشت، نبش خیابان رعنا، روبروی کتابخانه شهید آوینی میزبان عزاداران کودک و نوجوان بود.

پرپنجی حسینی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملارد به همراه آرزو بیگدلو، مسئول کتابخانه شهید آوینی و سمانه عبدالهی زاده، کتابدار کتابخانه شهید سلیمی با حضور در موکب کتاب اربعین در مسیر پیاده روی جاماندگان کربلا این شهرستان با اجرای برنامه‌های متنوع همچون برپایی نمایشگاه کتاب و برگزاری مسابقات متنوع همچون نقاشی اربعین و انتخاب برترین دلنوشته با موضوع جاماندگان کربلا و مشاوره کتاب پذیرای عاشقان حسینی بودند.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی خوبرو امام جمعه بخش صفادشت شهرستان ملارد به همراه تنی چند از مسئولین شهرستان با حضور در موکب «کتاب اربعین» از بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.