در نخستین ساعات صبح امروز، مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین از مرکز شهر دره‌شهر تا امامزاده سید سیف‌الدین محمد (ع) در دهستان ارمو به طول ۱۵ کیلومتر، میزبان عاشقانی بود که به یاد کاروان اربعین، قدم در مسیر عشق نهادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛در نخستین ساعات صبح امروز، جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان دره‌شهر، مسیر پیاده‌روی ۱۵ کیلومتری از مرکز شهر تا امامزاده سید سیف‌الدین محمد (ع) در دهستان ارمو را با پای پیاده طی کردند.

عاشقان اهل‌بیت (ع) که توفیق حضور در پیاده‌روی عظیم اربعین در کربلا را نیافته بودند، با این حرکت معنوی، ارادت خود را به سید و سالار شهیدان نشان دادند و قدم‌های خود را به یاد کاروان اربعین در مسیر نجف تا کربلا برداشتند.

این مراسم با حال‌وهوای معنوی و حضور پرشور مردم در شهرستان دره‌شهر برگزار شد و عاشقان حسینی با سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، سوگواره‌ای به وسعت عشق به اباعبدالله الحسین (ع) رقم زدند.

همچنین مراسم جاماندگان اربعین در سایر شهرستان‌های استان ایلام نیز برگزار شد و مردم با حضور پرشور خود، بر ارادت خود به فرهنگ عاشورا و مکتب حسینی تأکید کردند.