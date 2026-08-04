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صد و پنجاه و شش شب است که حضور گسترده و حماسی مردم در اجتماعات شبانه، با الهام از حالوهوای اربعین و فرهنگ عاشورا، پیام روشنی از وحدت و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران را به گوش جهانیان میرساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صد و پنجاه و شش شب از حضور حماسی مردم در اجتماعات شبانه میگذرد؛ حضوری که در تار و پود آن، حالوهوای اربعین و فرهنگ عاشورا جاری است. این تداوم حضور، گواه آن است که روحیه مقاومت در رگهای این ملت جاری است و هرگونه تهدید، تنها منجر به انسجام بیشتر مردم میشود.
این اجتماعات شبانه با تکیه بر مفاهیم عاشورایی، پیامی صریح از وحدت و اقتدار ایران را به سوی جهان مخابره میکند تا همگان بدانند که این ملت، در مسیر ایستادگی، گامهایی استوار و قلوب متعهد دارد.