مردم شهرستان آباده و روستا‌ها و شهر‌های اطراف در روز اربعین سید و سالار شهیدان عالم حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در راهپیمایی اربعین شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مردم شهرستان آباده و روستا‌ها و شهر‌های اطراف در روز اربعین سید و سالار شهیدان عالم حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با پیمودن مسیر ۲۰ کیلومتری آباده تا حرم مطهر امامزادگان احمد و جعفر علیهم السلام بهمن، عشق و ارادت خود را به حضرت امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا ابراز کردند.

بیش از ۴۰ هزار نفر از مردم شهرستان آباده، با حضور در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، مسیر عشق و دلدادگی به مولایشان را در پیش گرفتند و به یاد رهبر شهید، شهدای جنگ تحمیلی سوم و شهدای مظلوم مدرسه میناب در این مسیر راهپیمایی کردند.

در طول این مسیر بیش از ۵۰ موکب از زائران آستان مقدس امامزادگان احمد و جعفر علیهم السلام شهر بهمن پذیرایی کردند.