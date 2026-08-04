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حسینیه‌ای که اربعین امسال در جای خالی رهبر شهید خالی نماند

هیئت‌های دانشجویی سراسر کشور امسال هم به رسم هر ساله خانه پدری را پر کردند از گرمای حضورشان.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳- ۱۷:۴۴
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برچسب ها: حسینیه امام خمینی ، بیت رهبری ، هیئت های دانشجویی
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