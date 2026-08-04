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وزیر خزانهداری آمریکا در گفتوگو با یک شبکه آمریکایی مدعی شد که احتمال دارد تا فردا (چهارشنبه) با ایران در خصوص تنگه هرمز به توافق دست یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، امروز سهشنبه در گفتوگو با شبکه آمریکایی «سیانبیسی» مدعی شد که ایالات متحده ممکن است تا روز چهارشنبه با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز به توافق دست یابد و افزود که انتظار دارد قیمت انرژی کاهش یابد.
بسنت دراین خصوص گفت «ممکن است فردا با ایران برای بازگشایی هرمز توافق کنیم.»
بسنت در مصاحبه با سیانبیسی گفت: «ما در حال گفتوگو با ایرانیها هستیم. این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا برای بازگشایی این تنگه و حرکت به سمت وضعی عادیتر در این درگیری به توافق برسیم.»
ادعاهای جدید بسنت در حالی مطرح شده است که روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز، به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شده بود که تهران و مسقط به توافقی برای بازگشایی تردد دریایی در تنگه هرمز نزدیک شدهاند.
در این گزارش ادعا شده بود که بر اساس این طرح، شناورهای عازم خلیج فارس از کانالی تحت کنترل ایران و نزدیک به سواحل این کشور عبور خواهند کرد و کشتیهای خروجی از خلیج فارس از مسیر سواحل عمان تردد خواهند کرد.