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مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: دو زمین لرزه عصر امروز در سردشت بشاگرد و لافت جزیره قشم خسارتی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن زاده افزود: زمین لرزه سردشت بشاگرد به بزرگی سه و نه دهم ریشتر در ساعت ۱۶ و ۱۰ دقیقه عصر امروز رخ داد.
وی گفت: عمق زمین لرزه در ۲۲ کیلومتری زمین بود.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: زمین لرزه دیگر در شهر لافت شهرستان قشم هم به بزرگی ۳ و پنج دهم ریشتر در عمق ۱۴ کیلومتری زمین در ساعت ۱۶ و ۲۲ دقیقه امروز رخ داد.
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حسن زاده افزود: بلافاصله پس از وقوع زمینلرزه،ها همه دستگاههای امدادی، خدماتی و تیمهای ارزیاب در هر دو منطقه پای کار هستند و بررسی میدانی کانون زلزله و روستاهای اطراف با هماهنگی کامل در حال انجام است.
وی گفت: روند ارزیابی تا اطمینان کامل از وضعیت تمامی مناطق ادامه دارد.