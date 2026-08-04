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مدیرکل استاندارد استان البرز از شناسایی چهارقلم کالای برقی وارداتی غیر استاندارد شامل باتری نیمقلمی با نام تجاری «رویالاکس» ROYALUX، کلید برق «وز» WOZ، تبدیل سه به ۲ «مارکل» MARKEL و کلید مینیاتوری «بی. کی. ان» BKN در جریان اجرای طرح امین و بازرسی در بازار این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، «مسعود جوادی» گفت: در اجرای طرح امین نمونههای این اقلام در بازار استان البرز خریداری و در آزمایشگاههای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به این موضوع که کنترل کیفیت کالاهای وارداتی بهمنظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی از وظایف ذاتی سازمان ملی استاندارد میباشد، گفت: باتری نیم قلمی با نام تجاری ROYALUX ساخت کشور چین در بررسیهای انجام شده با الزامات استاندارد مغایر دارد.
دبیر شورای استاندارد استان البرز در ادامه گفت: نمونه کلید برقی با نام تجاری WOZ ساخت کشور چین نیز با الزامات استاندارد مغایر بوده و نمونه تبدیل ۳ به ۲ با نام تجاری MARKEL ساخت کشور ترکیه در بندهای بحرانی حفاظت در برابر برق گرفتگی و مقاومت مواد عایقی در آزمونهای مربوطه مردود شناخته شد.
مدیرکل استاندارد استان البرز به علت غیر استاندارد بودن کلید مینیاتوری با نام تجاری BKN ساخت کشور کره جنوبی اشاره کرد و افزود: این کلید مینیاتوری در آزمونهای بسیار مهم مقاومت در برابر آتش و قطع خودکار در آزمایشگاه مردود شده و غیر استاندارد است.