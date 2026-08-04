افزایش ۵ درصدی جابهجایی زائران اربعین از استان مرکزی/ اعزام بیش از ۱۱ هزار زائر به مرز مهران
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی از افزایش ۵ درصدی جابهجایی زائران اربعین حسینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار زائر از استان به مرز مهران اعزام شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان از افزایش ۵ درصدی جابهجایی زائران اربعین حسینی از مبدأ استان مرکزی خبر داد و گفت: در قالب اجرای طرح حملونقل اربعین، ۵۰۰ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی برای انتقال زائران پیشبینی شده که ظرفیت جابهجایی ۲۰ هزار مسافر را دارد.
روحالله محسنزاده افزود: تا یازدهم مردادماه، بیش از ۱۱ هزار نفر از زائران از استان مرکزی به مقصد مرز مهران اعزام شدهاند و حدود ۴ هزار نفر نیز پس از زیارت به استان بازگشتهاند.
وی با بیان اینکه آمارهای ثبتشده نشاندهنده رشد ۵ درصدی جابهجایی زائران نسبت به مدت مشابه سال گذشته است، اظهار کرد: با برنامهریزی انجامشده، ناوگان حملونقل عمومی بدون وقفه در حال ارائه خدمات به زائران است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای رفاه زائران گفت: ۳۷ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بینراهی و ۳۵ راهدارخانه در سطح استان برای ارائه خدمات، استراحت و پذیرایی از زائران آمادهسازی و تجهیز شدهاند.
محسنزاده همچنین از اعزام ۱۵ اکیپ راهداری استان به پایانه برکت مرز مهران خبر داد و افزود: این نیروها با استقرار در سکوهای پذیرش زائران، در راستای تسریع در خدماترسانی، کاهش زمان انتظار، مدیریت تردد و ارتقای ایمنی سفر فعالیت میکنند.
وی از زائران خواست در مسیر بازگشت، برای پیشگیری از خستگی و کاهش خطر وقوع حوادث رانندگی، از ظرفیت مجتمعهای خدماتی بینراهی استفاده کرده و با استراحت کافی، سفر خود را با آرامش و ایمنی بیشتری ادامه دهند.