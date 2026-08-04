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چهرههایی که به هر قیمتی در دنیاز مجازی لاف روشنفکری میزنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در روزهایی که ۱۶۸ دانشآموزان بیگناه مدرسه شجره طیبه میناب، پرپر شدند، برخی سلبریتیها که سالها با پول و محبوبیت مردم رشد کرده بودند، تصمیم به سکوت گرفتند، سکوتی که برای افکار عمومی، تلقی یک (موضعگیریِ خائنانه) داشت.
اما حالا با اعدام تروریستهای شبه کودتای دی ماه ۱۴۰۴ سکوتشان را شکستند نه برای حمایت از دانش آموزان مظلوم و بی گناه میناب بلکه با به راه انداختن هشتگ نه به اعدام در فضای مجازی و دفاع از افرادی که ویرانی این آب و خاک را برنامه ریزی کرده بودند.
افکار عمومی بهدرستی از آنها انتظار دارد که با غیرت ملی و بدون توجه به منافع شخصی، پشت سر وطن بایستند.