امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۱۳

سازمان هواشناسی برای برخی استان‌های شمالی بارش پراکنده باران پیش بینی کرد. بنابر اعلام این سازمان همچنین مرز‌های باشماق و تمرچین در مقایسه با مرز‌های دیگر کشور با عراق دمای کمتری دارند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳- ۱۷:۳۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
۱۴۰۵-۰۵-۱۱
درس ایستادگی و مقاومت در مدرسه میناب
درس ایستادگی و مقاومت در مدرسه میناب
۱۴۰۵-۰۵-۱۱
صد و پنجاه و چهار شب ایستاده برای ایران
صد و پنجاه و چهار شب ایستاده برای ایران
۱۴۰۵-۰۵-۱۱
ایستادگی مردم غیور ایران در اجتماعات شبانه
ایستادگی مردم غیور ایران در اجتماعات شبانه
۱۴۰۵-۰۵-۱۰
خبرهای مرتبط

احتمال بارش‌های رگباری در غرب اصفهان

جو آرام تا عصر پنجشنبه در گلستان

جنوب و غرب فارس امروز بارانی می‌شود

افزایش دمای هوا در مازندران تا پنجشنبه

پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی/ ۱۳ مرداد

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارندگی ، دمای هوا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 