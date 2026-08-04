یازدهمین پایگاه ثابت انتقال خون استان مرکزی در مأمونیه افتتاح شد
همزمان با توسعه خدمات انتقال خون در استان مرکزی، یازدهمین پایگاه ثابت انتقال خون استان در شهر مأمونیه شهرستان زرندیه به بهرهبرداری رسید تا دسترسی شهروندان این منطقه به خدمات اهدای خون تسهیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
یازدهمین پایگاه ثابت انتقال خون استان مرکزی با هدف گسترش خدمات سلامت، افزایش مشارکت مردم در اهدای خون و دسترسی آسانتر شهروندان، در شهر مأمونیه شهرستان زرندیه افتتاح شد.
با راهاندازی این مرکز، شمار پایگاههای ثابت انتقال خون در استان به ۱۱ پایگاه افزایش یافت و بخشی از نیازهای انتقال خون شهرستان زرندیه از طریق این مرکز تأمین خواهد شد.
بر اساس اعلام مسئولان انتقال خون استان، پایگاههای اراک، ساوه و خمین به عنوان مراکز اصلی انتقال خون استان، علاوه بر انجام فرآیند اهدای خون، مسئولیت فرآوری خون و تولید فرآوردههای خونی را نیز بر عهده دارند و سایر پایگاههای استان خدمات اهدای خون را به شهروندان ارائه میکنند.
افتتاح این پایگاه گامی در راستای توسعه عدالت در دسترسی به خدمات انتقال خون، افزایش ذخایر خونی استان و پاسخگویی مناسبتر به نیاز مراکز درمانی و بیماران نیازمند فرآوردههای خونی به شمار میرود.