گروه جهادی مؤسسه پیشگامان، برای پیاده روی امروز، پرچم یا لثارت‌الحسین تهیه و بین جاماندگان آیین اربعین توزیع کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ مهدی غلامی‌نژاد فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی در کارگاه تولیدی گروه جهادی فرهنگی و مؤسسه پیشگامان در تبیین اهمیت این اقدام گفت: ما با تکیه بر توان جهادی گروه‌های فرهنگی، خود را موظف می‌دانیم تا حتی کوچک‌ترین نیازهای معنوی زائران، به‌ویژه جاماندگانی که در مسیر رسیدن به کربلا تلاش می‌کنند، تأمین کنیم.

غلامی نژاد با اشاره به اینکه رسالت ناحیه مقاومت بسیج خدمت به زائران و تقویت شعائر حسینی است افزود: در راستای تجهیز مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در شهر لیکک با همکاری مشترک معاونت فرهنگی هنری ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی، گروه جهادی فرهنگی و مؤسسه پیشگامان ۲۰۰ عدد پرچم یا لثارت‌الحسین تهیه شده است.