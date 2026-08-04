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برای معرفی توانمندیها و انعکاس فعالیتها در بخش کشاورزی، جمعی از خبرنگاران استان البرز از چند واحد تولیدی و گلخانهای شهرستان ساوجبلاغ بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، خبرنگاران از یک واحد پرورش بز سانن بازدید کردند؛ نژادی پربازده که به دلیل تولید شیر باکیفیت، قدرت زادآوری بالا و امکان دوقلوزایی و سهقلوزایی، از ظرفیتهای مهم توسعه دامپروری و افزایش بهرهوری در بخش تولید به شمار میرود.
در ادامه این بازدید، اصحاب رسانه از چند گلخانه مجهز و مدرن بازدید کردند؛ مجموعههایی که با بهرهگیری از دانش روز و فناوریهای نوین، محصولات کشاورزی را تولید می کند.
شهرستان ساوجبلاغ با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه باغداری، تولید انواع میوههای هستهدار، گلخانههای مدرن، دامپروری و سایر فعالیتهای کشاورزی، یکی از قطبهای مهم تولید در استان البرز محسوب میشود و نقش قابل توجهی در تأمین محصولات کشاورزی استان دارد.