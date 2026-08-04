راهپیمایی اربعین حسینی دهستان نصرآباد استان یزد، با حضور پرشور و بیش از پنج هزار نفری مردم مومن و انقلابی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، همزمان با فرارسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، راهپیمایی عظیم و باشکوهی امروز از ساعت ۷:۳۰ صبح با حضور پرشور مردم مومن و انقلابی دهستان نصرآباد استان یزد برگزار شد. این راهپیمایی در دو مسیر به سمت حرم مطهر امامزاده سیدابوالقاسم علیه‌السلام انجام شد:

- مسیر اول: از گلزار شهدای مزرعه آخوند تا حرم مطهر

- مسیر دوم: از روستای سعدآباد تا حرم مطهر

این حرکت عظیم عزاداری به طول بیش از ۱۳ کیلومتر و با حضور بیش از ۵۰۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم تا ظهر ادامه یافت. در طول مسیر، بیش از ۱۰ موکب میزبان عزاداران حسینی بودند و فضای معنوی وصف‌ناپذیری را رقم زدند.

مردم مومن و انقلابی این دیار در حالی که پرچم‌های مذهبی و پرچم جمهوری اسلامی ایران را برافراشته بودند و تمثال مبارک رهبر شهید و شهدای منطقه را حمل می‌کردند، با شور و شعور حسینی در این راهپیمایی شرکت کردند و ارادت خود را به سیدالشهدا (علیه‌السّلام) و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

عزاداران ضمن سوگواری و سینه‌زنی در رثای شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، نماز جماعت ظهر و عصر را به امامت حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی مدرس وامقی، امام جمعه نصرآباد، در جوار حرم مطهر اقامه کردند.

این مراسم معنوی با شکوهی کم‌نظیر، بار دیگر جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم این دیار با مکتب عاشورا و تداوم راه و پیام امام حسین (علیه‌السّلام) و شهدا و رهبر شهید انقلاب را به نمایش گذاشت.