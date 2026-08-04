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در شب اربعین حسینی، عشایر ایلامی با آیینهای کهن «چمر و چوپی» در مرز مهران، عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در شب اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مرز مهران شاهد حضور باشکوه عشایر ایلامی بود که با آیینهای کهن و پرشور «چمر و چوپی»، عشق و ارادت خود را به امام حسین (ع) و فرهنگ عاشورا به نمایش گذاشتند.
عشایر ایلامی در این شب، با پوشیدن لباسهای محلی جلوهای از غیرت و وفاداری به سیدالشهدا (ع) را رقم زدند.
این آیینهای سنتی، که از دیرباز در فرهنگ عشایر ایلام ریشه دارد، هر ساله در ایام محرم و اربعین با شکوه بیشتری برگزار میشود و زائران را با آداب و رسوم غنی این سرزمین آشنا میسازد.
مرز مهران در شب اربعین، میزبان صحنههایی از معنویت، عشق و همدلی بود که با حضور عشایر و زائران، حال و هوایی متفاوت به خود گرفته بود.