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در مسیر اربعین، موکبها و خادمان هر یک به اندازه توان خود سهمی از این عشق بیپایان را به دوش میکشند و ارادتشان به حسین (ع) را به تصویر میکشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان ؛موکبها و خادمان اربعین، هر کدام سهمی از این دلدادگی را ادا میکنند.
اینجا جادهای است که طول آن با کیلومتر به شمار نمیآید، بلکه با ضربان دلهای عاشق سنجیده میشود. در قدم به قدم مسیر اربعین، موکبها و خادمان، هر کدام سهمی از این حماسه بزرگ ایثار و دلدادگی را ادا میکنند.
یکی با استکانی چای داغ در گرمای طاقتفرسا، دیگری با لبخندی خستگیزدا، و آن یکی با نذری ساده، اما خالصانه که بوی معنویت و اهلبیت میدهد؛ همه و همه در یک نقطه به هم میرسند: «ارادت به سیدالشهدا (ع)».
قصهای که در موکبها روایت میشود، داستان عشقهای بهظاهر کوچک، اما بیاندازه عمیق است؛ همان دستهای خستهای که کفش زائران را جلا میدهند و پای خسته مسافران حرم را مرهم میگذارند. در این راه، هیچ خدمتی کوچک نیست و هیچ قدمی بیاجر نمیماند. اینجا، تمام واژهها در برابر عظمت خلوص خادمان رنگ میبازند و تنها یک حقیقت بر جای میماند: حکمرانی مطلق عشق حسین (ع) بر دلهای بیدار.