معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از اجرای طرح ویژه نظارت‌های بهداشتی در استان خبر داد و اعلام کرد که در ۱۰ روز نخست مرداد، بیش از دو هزار مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در راستای حفظ سلامت زائران و مجاوران حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر سیامک محبی با اشاره به اهمیت سلامت عمومی در ایام حضور زائران در قم، گفت: با فعالیت ۲۸ گروه بازرسی در روز‌های کاری و ۱۶ گروه در روز‌های تعطیل، از ابتدای مرداد تا دوازدهم این ماه، ۲ هزار و ۳۰ مورد بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی صورت گرفته است که نتیجه آن شناسایی و معدوم‌سازی حدود ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی و فاسد بوده است.

وی با شاره به جزئیات اقدامات کارشناسان بهداشت محیط گفت: علاوه بر نظارت بر مواد غذایی، پایش سلامت آب نیز در اولویت قرار داشته است؛ به‌گونه‌ای که در این بازه زمانی، یک‌هزار و ۱۰ مورد کلرسنجی، یک‌هزار و ۷۲۰ مورد سنجش با تجهیزات پرتابل و ۶۵ مورد نمونه‌برداری دقیق از آب و مواد غذایی برای اطمینان از سلامت عمومی انجام شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم، آموزش همگانی را یکی از ارکان این طرح دانست و افزود: در این مدت ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر از خادمین مواکب و عموم مردم تحت آموزش‌های لازم قرار گرفتند و ۵۴ مورد شکایات مردمی نیز به‌صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی شد.

دکتر محبی در پایان با تأکید بر تداوم این نظارت‌ها تا پایان ایام اوج حضور زائران، از شهروندان و خادمین خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را برای پیگیری فوری اطلاع‌رسانی کنند.