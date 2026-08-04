هیئت عزاداران امام حسین علیه السلام شهر ایزدخواست، با قدمتی بیش از نیم قرن، در اربعین حسینی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مراسم سوگواری هیئت امام حسین (ع) ایزدخواست، امسال نیز برای پنجاه و پنجمین سال متوالی در حرم امام رضا علیه السلام برگزار شد.

این هیئت که از قدیمی‌ترین گروه‌های اعزامی استان فارس برای عزاداری در حرم مطهر رضوی محسوب می‌شود، با حضور در صحن‌های حرم مطهر امام رضا علیه السلام به اجرای آیین سنتی عزاداری در اربعین حسینی پرداختند.