انتصاب جدید در فرماندهی انتظامی گیلان انتصاب جدید در فرماندهی انتظامی گیلان انتصاب جدید در فرماندهی انتظامی گیلان انتصاب جدید در فرماندهی انتظامی گیلان انتصاب جدید در فرماندهی انتظامی گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، طی حکمی از سوی سردار حسین حسن پور، سرهنگ محمد صالحی به عنوان رئیس پلیس راه، سرهنگ اسماعیل رجب زاده، به عنوان معاون تربیت و آموزش و سرهنگ دوم فیض الله بهروز به عنوان معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فرماندهی انتظامی استان منصوب شدند.

سرهنگ جاور صفاری و سرهنگ تقی حسین پور که پیش از این به ترتیب عهده دار پلیس راه و معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات بودند به افتخار بازنشستگی نائل آمده و قرار است سرهنگ مجید نادری که عهده دار معاون تربیت و آموزش بود در مسئولیت دیگری انجام وظیفه کند.