جاماندگان اربعین در اراک، مسیر دلدادگی را تا مشهد میقان پیمودند
همزمان با اربعین حسینی، مردم اراک در آیین «جاماندگان اربعین» با پیادهروی از میدان فراهان تا آستان مقدس امامزاده محمد عابد (ع) در مشهد میقان، ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
همزمان با اربعین حسینی و در حالی که امسال بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم ایران اسلامی در آیین عظیم پیادهروی اربعین در کشور عراق حضور یافتند، بسیاری از عاشقان اهلبیت (ع) که به دلایل مختلف توفیق زیارت کربلا را نداشتند، در آیین «جاماندگان اربعین» شرکت کردند.
این آیین که چند سالی است در نقاط مختلف کشور و در مسیر امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار میشود، فرصتی برای تجدید عهد دلدادگان حسینی با آرمانهای نهضت عاشورا و ابراز ارادت به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) است.
در اراک نیز مردم ولایتمدار و عاشقان اهلبیت (ع) از ساعت ۶ صبح با حضور در میدان فراهان، پیادهروی خود را به سمت آستان مقدس امامزاده محمد عابد (ع) در مشهد میقان آغاز کردند و با نوای «لبیک یا حسین» و ذکر اهلبیت (ع)، مسیر عشق و دلدادگی را پیمودند.
در طول مسیر، موکبهای مردمی با توزیع نذورات، آب، شربت و پذیرایی از شرکتکنندگان، جلوهای از همدلی، ایثار و میزبانی عاشقانه را به نمایش گذاشتند.
آیین جاماندگان اربعین در اراک هر سال با استقبال گسترده مردم برگزار میشود و به نمادی از پیوند معنوی عاشقان حسینی با کاروان عظیم اربعین و فرهنگ ماندگار عاشورا تبدیل شده است.