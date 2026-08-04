به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، امام جمعه تهران، در دیدار با علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ضمن قدردانی از فعالیت‌های گسترده و اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه، از عملکرد و رویکرد انقلابی وی ابراز خرسندی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری در این دیدار با اشاره به ضرورت ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش، خاطر نشان کرد:رهبر شهید، حضرت امام سید علی خامنه‌ای (رحمه‌الله علیه)، نسبت به انتصاب و عملکرد دکتر کاظمی در این سمت رضایت و تأیید داشتند.

وی در ادامه تأکید کرد: این مدیریت انقلابی، پاسخگوی نیاز‌های روز جامعه و مقتضی شرایط فعلی کشور است.

در ادامه این دیدار، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های وزارتخانه، به تبیین اقدامات انجام شده برای اجرای فرامین امام شهید و مقام معظم رهبری آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پرداخت.

وی با اشاره به پویش‌های ایجاد شده درسطح کشور، از مشارکت باشکوه فرهنگیان و دانش‌آموزان درمراسم تشییع رهبر شهیدقدردانی و خاطرنشان کرد که این عزیزان در انجام وظایف خود سنگ‌تمام گذاشته‌اند.

گفتنی است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری در این دیدار تأکید کرد که تجمع‌های خیابانیِ مورد حمایتِ اکثریت فرهنگیان و دانش‌آموزان- که در بسیاری از نظرسنج‌ها نیز مورد مطالبه مردم قرار گرفته است - به شکلی هدفمند پشتیبانی شود؛ تا ان‌شاءالله همین مردم، با گرفتن انتقام از دشمنان، پرچم حق را به دست صاحب اصلی امام زمان (عج) برسانند.