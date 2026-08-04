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همزمان با تداوم موج بازگشت زائران اربعین در عصر روز اربعین، ناوگان حملونقل جادهای با استقرار ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی (برکت)، انتقال زائران به استانهای مختلف کشور را بدون وقفه ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با تداوم موج بازگشت زائران اربعین در عصر روز اربعین، ناوگان حملونقل جادهای با تمام ظرفیت در پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران در حال خدمترسانی است.
مسئولان میگویند: ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در این پایانه مستقر شدهاند و اتوبوسهای جدید نیز بهتدریج به این پایانه افزوده میشوند.
با افزایش تدریجی تعداد اتوبوسها، روند انتقال زائران به اقصی نقاط کشور با سرعت و نظم ادامه دارد و کمبودی در تأمین ناوگان وجود ندارد.