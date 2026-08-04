دادستان عمومی و انقلاب بروجرد استان لرستان گفت:۲ باشگاه ورزشی متخلف که با اقدامات هنجارشکنانه خود موجب سلب آسایش از مردم شده بودند مهر و موم شدند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دادستان عمومی و انقلاب بروجرد با تاکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی، احقاق حقوق عامه مردم و جلوگیری از هر گونه تخلف در این خصوص اظهار داشت: با توجه به درخواست‌های مردمی و دریافت گزارش در خصوص بروز تخلفاتی در تعدادی از باشگاه‌های ورزشی شهرستان بلافاصله دستگاه قضایی شهرستان به این موضوع ورود کرد و با دستورات قضایی لازم تعداد ۲ باشگاه ورزشی متخلف مهر و موم و برای این باشگاه‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.

گودرز امرایی، با اشاره به اینکه امنیت و آسایش عمومی خط قرمز قوه قضائیه است گفت: دستگاه قضایی شهرستان با هرگونه رفتار هنجارشکنانه که باعث مزاحمت و آزرده شدن خاطر مردم شود به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.