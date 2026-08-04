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معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی از آمادگی این معاونت برای حمایت از شرکتهای توانمند صنایع خلاق در قالب سازوکار «شرکتهای پیشرو» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اسفندیار اختیاری معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری در نشست مشترک با مدیران پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی با تأکیدبر جایگاه صنایع خلاق در سیاستهای حمایتی معاونت علمی ریاست جمهوری، اظهار کرد: در تبصره ماده ۶ قانون جهش تولید دانشبنیان بهطور مشخص به شرکتهای خلاق پرداخته شده و این بخش یکی از اولویتهای معاونت علمی به شمار میرود.
وی با اشاره به پیشینه توجه به علوم انسانی و صنایع خلاق در زیستبوم فناوری کشور افزود: نگاه به ظرفیتهای علوم انسانی در حوزه نوآوری موضوع تازهای نیست؛ بهگونهای که نخستین مرکز رشد علوم انسانی حدود ۲۵ سال پیش در یزد راهاندازی شد.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان اینکه، دانشبنیان بودن صرفاً به فناوریهای سختافزاری محدود نمیشود گفت:دامنه کالاها و خدمات دانشبنیان در صنایع خلاق گسترش یافته و دهها عنوان جدید از جمله در حوزههای مدیریت، حقوق و دیگر رشتههای علوم انسانی به فهرست کالاها و خدمات دانشبنیان افزوده شده است.
اختیاری با اشاره به پایین بودن شمار درخواستهای دریافت تأییدیه دانشبنیان از سوی شرکتهای فعال صنایع خلاق، تصریح کرد: شرکتهای مستقر در پارک که اکنون عنوان فناور دارند میتوانند با طی فرآیند ارزیابی، دانشبنیان شوند و پس از آن از خدمات معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله معافیتهای مالیاتی، تسهیلات، حمایتهای مالی و امتیاز نظام وظیفه تخصصی استفاده کنند.
وی پیشنهاد کرد پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی افزون بر پذیرش شرکتهای فناور، نقش راهبری و مشاورهای برای هدایت شرکتها به دریافت عنوان دانشبنیان را نیز بر عهده گیرد و این دامنه خدمات پارک و فرصتهای رشد فعالان این حوزه را افزایش میدهد.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی همچنین از آمادگی این معاونت برای حمایت از شرکتهای توانمند صنایع خلاق در قالب سازوکار «شرکتهای پیشرو» خبر داد و گفت: این شرکتها با سرمایهگذاری و ایفای نقش راهبر به تقویت زنجیره توسعه شرکتهای دانشبنیان و شکلگیری کسبوکارهای جدید کمک میکنند.
اختیاری افزود: معاونت علمی از معرفی شرکتهای توانمند حوزه صنایع خلاق برای حضور در این سازوکار استقبال میکند و از ایجاد ابزارهای جدید تأمین مالی در این بخش نیز حمایت خواهد کرد.
وی درباره درخواست استفاده از اعتبار مالیاتی برای توسعه زیرساختهای پارک نیز ادامه داد: قوانین فعلی استفاده از این ظرفیت را برای ساخت یا توسعه زیرساخت در مؤسسههای عمومی غیردولتی، از جمله جهاد دانشگاهی پیشبینی نکرده است و این حمایتها صرفاً دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی را در بر میگیرد.
اختیاری در عین حال تأکیدکرد: استفاده از اعتبار مالیاتی برای اجرای پروژههای تحقیق و توسعه و توسعه فناوری در صنایع خلاق، هیچ منع قانونی ندارد و شرکتها میتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند.
وی درباره پیشنهاد ایجاد ناحیه نوآوری در محدوده پارک صنایع خلاق جهاددانشگاهی نیز گفت: این موضوع در حوزه اختیارات شهرداری قرار دارد، اما معاونت علمی در صورت ارائه طرح کارشناسی از آن حمایت میکند.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی با اشاره به ضرورت ساماندهی جشنوارهها و جوایز تخصصی افزود: در صورتی که جایزه تعالی صنایع خلاق و فرهنگی پیشنهادی پارک با برنامههای موجود معاونت همپوشانی نداشته باشد، امکان حمایت از آن فراهم است.
اختیاری در ادامه، تکمیل زیستبوم صنایع خلاق را نیازمند فراتر رفتن از برگزاری نمایشگاهها و رویدادها دانست و اظهارکرد:ایجاد و تقویت صندوقهای پژوهش و فناوری، شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی، شتابدهندهها، مراکز رشد، کارخانههای نوآوری و همچنین تعیین اقلام راهبردی از الزامات توسعه این حوزه است.
وی از پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی خواست پیشنهادهای خود را درباره اقلام راهبردی صنایع خلاق ارائه کند و گفت: با شناسایی و تصویب این اقلام زمینه استفاده از حمایتهای قانونی، از جمله اعتبار مالیاتی، حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و اعمال محدودیت وارداتی برای محصولات راهبردی فراهم میشود.