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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: در راستای حمایت از خادمان و تسهیل در امر خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، بیش از ۲۰ تن گاز مایع میان مواکب مستقر در مرز چذابه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون بیان داشت: در راستای حمایت از خادمان و تسهیل در امر خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، بیش از ۲۰ تن گاز مایع میان مواکب مستقر در مرز چذابه توزیع شد.
وی افزود: این اقدام با هدف تامین نیازهای رفاهی و پذیرایی مواکب در این محور راهبردی صورت گرفته تا شرایط بهینهای برای پذیرایی از زائران فراهم شود.
ایدون با اشاره به اهمیت پشتیبانی در ایام اوج تردد زائران اربعین حسینی، تصریح کرد: همه تلاشهای ما بر این است که هیچگونه خللی در تامین سوخت و گاز مایع برای مواکب ایجاد نشود؛ بنابراین بر اساس برنامهریزیهای جاری، پیشبینی میکنیم میزان توزیع گاز مایع در منطقه مرزی چذابه تا پایان راهپیمایی عظیم اربعین به ۳۰ تن افزایش یابد.