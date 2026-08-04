واژگونی یک دستگاه کامیون ایسوزو در محور الشتر به خرم‌آباد منجر به کشته شدن راننده شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: امروز ساعت ۱۳:۴۵ ظهر، با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه در کیلومتر ۱ محور الشتر به خرم‌آباد، عوامل پلیس‌راه و دستگاه‌های امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند.

در بررسی‌های اولیه مشخص شد که یک دستگاه کامیون ایسوزو به دلایل نامعلوم دچار واژگونی شده است. متأسفانه در این سانحه، راننده کامیون به دلیل شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن تیم‌های امدادی در محل حادثه جان خود را از دست داد.

کارشناسان پلیس‌راه پس از بررسی دقیق صحنه، علت تامه این تصادف را «خستگی و خواب‌آلودگی راننده» اعلام کردند.

در پی این حادثه، اقدامات قانونی صورت گرفته و پرونده جهت طی مراحل اداری تشکیل شده است.

پلیس راه با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، مجدداً به رانندگان هشدار داد که در صورت احساس خستگی، حتماً در مکان‌های ایمن توقف کرده و پس از رفع خستگی، به مسیر خود ادامه دهند.