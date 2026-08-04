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کتاب گویای «اربعین فصل وصل» به همت ایرانصدا با هدف ترویج فرهنگ اربعین، به تهیه کنندگی سیدعلی میرطالبی تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موضوع اربعین از مهمترین مناسبتهای مذهبی شیعه است و ایرانصدا همواره در راستای رسالت فرهنگی خود به دنبال تولید محتواهای غنی، اثرگذار و منطبق با چارچوبهای رسانه ملی است.
کتاب «اربعین فصل وصل» نوشته دکتر محمدرضا سنگری، پژوهشی ادبی و شاعرانه درباره اربعین است که در بخشی از آن، تاریخ اربعین و رویدادهای مرتبط با آن از جمله اربعینهای نخست پس از شهادت امام حسین (ع) روایت میشود. همچنین نویسنده با نگاهی ادبی، اربعین را از منظر شخصیتهایی همچون حضرت زینب (س)، جابر بن عبدالله انصاری و دیگر یاران و همراهان نهضت عاشورا روایت کرده است.
نسخه صوتی «اربعین فصل وصل» به همت ایرانصدا در ۱۳ فصل و در مجموع حدود ۵۰۷ دقیقه تولید شده تا مخاطبان، عاشقان امام حسین علیه السلام، بتوانند به آسانی از آن بهرهمند شوند. همچنین متن کتاب بدون حذف و بهصورت کامل به نسخه صوتی تبدیل شده است.
علاقهمندان میتوانند برای شنیدن کتاب گویای «اربعین فصل وصل» و بهرهمندی از محتوای معنوی آن، اپلیکیشن ایرانصدا را برای سیستمعاملهای اندروید و iOS از نشانی IRANSEDA.IR بهصورت رایگان دریافت کرده و از شنیدن این روایت ماندگار بهرهمند شوند.