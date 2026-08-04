صدور فرمان مشروطیت، نقطه عطفی را در تاریخ سیاسی و حقوقی ایران رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مظفرالدین شاه قاجار، فرمان مشروطیت را چهاردهم مرداد ۱۲۸۵ بالاخره صادر کرد تا راه برای تشکیل مجلس شورای ملی و تهیه قانون اساسی باز شود.

این فرمان به معنای تغییر بزرگ در نظام حکمرانی ایران بود و با تشکیل مجلس اول نمایندگان تلاش می‌کنند نقش تشریفاتی عمل نکنند و تسلیم فشار‌های مظفرالدین شاه نمی‌شوند و کار تا جایی پیش می‌رود که شاه برای تامین بودجه درباره به مجلس درخواست می‌دهد که البته با مخالفت نمایندگان مواجه می‌شود.

زمان زیادی از تشکیل مجلس شورای ملی نگذشته که تلاش‌ها برای اعمال نفوذ در خانه ملت آغاز می‌شود و این روند در زمان پهلوی اول به اوج می‌رسد تا جایی که از مجلس پنجم به بعد اراده و انتخاب مردم وجود ندارد.

شهریور ۱۳۲۰ با پایان مجلس دوازدهم و تبعید رضاخان، مجلس برای مدت کوتاه به جایگاه اصلی خود باز می‌گردد و با ملی کردن صنعت نفت کارنامه درخشانی از خود برجای می‌گذارد.

این دوران خوش ۱۲ ساله البته با کودتا علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به پایان تلخی می‌رسد.

اما در بهمن ۱۳۵۷ مسیر تاریخ با اراده مردم دوباره تغییر می‌کندو مجلس به سمت ایستگاه مردم حرکت کرد.