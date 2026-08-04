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رئیس اداره پیشبینی هواشناسی فارس از احتمال رعدوبرق و بارش پراکنده در نوار جنوبی و غربی استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد علیزاده ، رئیس اداره پیشبینی هواشناسی فارس از احتمال رعدوبرق و بارش پراکنده در نوار جنوبی و غربی استان طی ساعات بعدازظهر امروز، سهشنبه ۱۳ مرداد، خبر داد و گفت: در مناطق مرکزی و شمالی فارس نیز آسمان کمی ابری و سرعت وزش باد افزایش مییابد.
همچنین در مناطق مرکزی از جمله شیراز و شمال استان نیز آسمان کمی ابری می شود و سرعت وزش باد افزایش پیدا میکند.
از چهارشنبه، ۱۴ مرداد تا جمعه، ۱۶ مرداد، در غرب استان آسمان کمی ابری و در سایر مناطق استان اغلب آسمانی صاف خواهد بود و پدیده غالب، وزش باد عصرگاهی بهویژه در شرق استان است.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی فارس در پایان در خصوص دمای هوا نیز تصریح کرد: دمای هوا تا پایان هفته روند افزایش تدریجی دارد.