نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، گفت: اربعین حسینی، ادامه رسالت عاشورا در تبیین حقیقت و مقابله با جهل و تحریف است.

اربعین حسینی، امتداد عاشورا و مکتب بصیرت و مقاومت

اربعین حسینی، امتداد عاشورا و مکتب بصیرت و مقاومت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده، گفت: امروز مردم ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و اربعین حسینی، در برابر جنگ روایت‌ها و توطئه‌های دشمن ایستاده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، با اشاره به فلسفه نهضت عاشورا خاطرنشان کرد: همراهی خاندان امام حسین (ع) در سفر کربلا، بخشی از تدبیر الهی بود و حوادث پس از عاشورا نشان داد که رسالت حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع)، رساندن پیام قیام حسینی و جلوگیری از تحریف حقیقت عاشورا بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده، گفت: اگر پیام‌رسانی اهل‌بیت (ع) پس از عاشورا نبود، نهضت امام حسین (ع) در کربلا محدود می‌ماند، اما خطبه‌های حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع)، چهره واقعی حکومت بنی‌امیه را آشکار کرد و فرهنگ اربعین حسینی را به مکتبی برای آگاهی‌بخشی و روشنگری تبدیل کرد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با استناد به فراز‌هایی از زیارت اربعین حسینی، تصریح کرد: امام حسین (ع) جان خود را فدا کرد تا بندگان خدا را از جهل، گمراهی و انحراف نجات دهد و امروز نیز مهم‌ترین رسالت پیروان مکتب عاشورا، افزایش بصیرت، تبیین حقیقت و مقابله با تحریف و جنگ شناختی دشمن است.

حجت الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده، گفت: دشمن با بهره‌گیری از ابزار‌های رسانه‌ای به دنبال ایجاد تردید و انحراف در افکار عمومی است.

او تأکید کرد: جامعه‌ای که از بصیرت برخوردار باشد، اسیر جنگ روانی و تبلیغات دشمن نخواهد شد و می‌تواند حق را از باطل تشخیص دهد، همان‌گونه که حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) با روشنگری، پرده‌های جهل را کنار زدند، امروز نیز رسانه‌ها، نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان و فعالان فرهنگی وظیفه دارند با جهاد تبیین، حقیقت را برای جامعه روشن کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده، با اشاره به نقش مردم در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، گفت: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه، نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب و فرهنگ عاشوراست و بصیرت، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن در تحقق اهدافش به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، از حضور پرشور مردم کیش در آئین‌های شبانه قدردانی کرد و این حضور را جلوه‌ای از وفاداری مردم به مکتب امام حسین (ع)، انقلاب اسلامی و ولایت دانست.

حجت الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده از تلاش‌های رسانه ملی، به‌ویژه صداوسیمای مرکز کیش، برای پوشش مستمر و انعکاس گسترده این برنامه‌ها تقدیر کرد و گفت: ثبت و روایت این حضور مردمی، نقش مؤثری در انتقال پیام فرهنگ عاشورا و اربعین به جامعه و ماندگار شدن این حماسه معنوی دارد.

او با تأکید بر اینکه فرهنگ اربعین حسینی، فرهنگ ایثار، آگاهی، مقاومت و جهاد تبیین است، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با الهام از این مکتب، در برابر جهل، تحریف و جنگ رسانه‌ای دشمن ایستاد و پیام عاشورا را به نسل‌های آینده منتقل کرد.