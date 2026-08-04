میزبانی موکب سهل بن علی آستانه علوی از زائران اربعین در مسیر اراک–بروجرد
همزمان با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، موکب سهل بن علی شهر آستانه علوی با استقرار در جاده اراک–بروجرد، به مدت هفت روز با ارائه خدمات رفاهی، پذیرایی و اسکان موقت، از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) میزبانی میکند.
این موکب با هدف خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به مدت هفت روز در مسیر بازگشت زائران مستقر بوده و خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، استراحت، توزیع آب و نوشیدنی، وعدههای غذایی و دیگر خدمات رفاهی را به عاشقان سیدالشهدا (ع) ارائه میکند.
خادمان این موکب با مشارکت نیروهای مردمی و خیران، تلاش میکنند تا با فراهم کردن فضایی مناسب، بخشی از خستگی سفر زائران را کاهش داده و با خدمت بیمنت، جلوهای از فرهنگ میزبانی و عشق به اهلبیت (ع) را به نمایش بگذارند.