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رئیس مرکز بهداشت دزفول از نجات جان یک بانوی ۲۹ ساله دچار مارگزیدگی در منطقه سختگذر مازه پاریاب با تلاش بهورزان خانه بهداشت و تیم سلامت مرکز خدمات جامع سلامت شهید آیتالله رئیسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر بیان داشت: بانوی ۲۹ ساله که از اهالی روستای مرکی آبانار پایین از توابع مازه پاریاب بود، پس از مارگزیدگی با علائمی از جمله درد شدید، بیقراری .. به مرکز خدمات جامع سلامت انتقال یافت.
وی افزود: با توجه به شرایط بیمار، تیم سلامت بلافاصله اقدامات درمانی اولیه شامل سرمتراپی و تزریق سرم ضد مار را آغاز کرد و همزمان هماهنگیهای لازم برای انتقال سریع وی به مرکز درمانی تخصصی انجام شد.
زادمهر عنوان کرد: با تلاش و هماهنگی تیم سلامت، پس از پایدار شدن وضعیت عمومی بیمار، انتقال وی از طریق بالگرد اورژانس استان لرستان به مرکز درمانی مجهز برای ادامه مراقبتهای تخصصی با موفقیت انجام شد.
رئیس مرکز بهداشت دزفول با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی منطقه احمدفداله و مازه پاریاب اظهار داشت: مناطق کوهستانی و صعبالعبور این بخش به دلیل شرایط اقلیمی، از مناطق مستعد بروز حوادثی مانند مارگزیدگی و عقربگزیدگی هستند و آمادگی، سرعت عمل و هماهنگی تیمهای سلامت و وجود سرمهای ضد عقرب و مارگزیدگی در این مرکز، نقش تعیینکنندهای در نجات جان بیماران دارد.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش بهورزان خانه بهداشت مازه پاریاب، پزشکان و کارکنان مرکز خدمات جامع سلامت شهید آیتالله رئیسی، از شهروندان خواست در صورت بروز مارگزیدگی یا عقربگزیدگی، ضمن خودداری از اقدامات درمانی غیراصولی، در سریعترین زمان ممکن به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنند تا اقدامات درمانی استاندارد در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.