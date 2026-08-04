ما شاهد گرایش ملت‌ها به جمهوری اسلامی در سایه اربعین هستیم ما شاهد گرایش ملت‌ها به جمهوری اسلامی در سایه اربعین هستیم ما شاهد گرایش ملت‌ها به جمهوری اسلامی در سایه اربعین هستیم ما شاهد گرایش ملت‌ها به جمهوری اسلامی در سایه اربعین هستیم ما شاهد گرایش ملت‌ها به جمهوری اسلامی در سایه اربعین هستیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در مراسم عزاداری اربعین حسینی که در مصلی رشت برگزار شد، «لعن» را به معنی دور کردن دانست و گفت: ملعون کسی است که خدا او را از ساحت قدسی خودش دور کرده است.

آیت الله رسول فلاحتی ابلیس، کافران، منافقان و کسانی که به خدا و رسولش آزار می‌رسانند را از جمله لعن شدگان در قرآن دانست و افزود: طبق تفاسیر و روایات، شجره ملعونه، بنی امیه است که مورد لعن خدا قرار دارد.

وی مفسدان و قاطعان رحم را از دیگر لعن شدگان الهی دانست و گفت: کسانی که حقیقت را کتمان و پنهان می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که هدایت‌های الهی به مردم برسد نیز در زمره لعن شدگان هستند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه خداوند در قرآن، ظالمان را لعن می‌کند، افزود: ظالمان و ستمگران هرگز رها نخواهند شد و هم در دنیا و هم در آخرت، به سزای اعمالشان می‌رسند.

وی آه مظلوم را برنده‌ترین و نافذترین تیر دانست و گفت: خداوند عادل و حکیم، از ظالم انتقام می‌گیرد، زیرا کسی حق ظلم کردن به دیگری را ندارد.

آیت الله فلاحتی دولت‌های غربی و اروپایی و رژیم غاصب صهیونیستی را در راس ظالمان دنیا دانست که مصداق بارز ظلم به انسانیت هستند و خاطرنشان کرد: ایالات متحده طی ۲۵۰ سال، ۲۰۰ جنگ به راه انداخته و پنج میلیون انسان را به خاک و خون کشیده، زیرا ظالم و جنایتکار است.

وی اربعین را نماد ایستادگی در برابر ظلم و ظالم دانست و تاکید کرد: خواندن زیارت اربعین در این روز بسیار توصیه شده است، زیرا کسانی را لعن می‌کنیم که بر حسین (ع) و اهل بیتش و یارانش ظلم کردند.

نماینده گیلان در مجلس خبرگان، رضایت دادن به فعل ظلم و جنایت را مساوی همراهی با آن فعل دانست و افزود: کسانی که در داخل و خارج کشور به جنایت‌های آمریکا رضایت دادند، شریک در این جنایت‌ها هستند.

وی زینب کبری (س) را دومین زن نمونه تاریخ بشر، بعد از فاطمه زهرا (س) دانست که مانند مادرش در کربلا معجزه کرد و گفت: سالانه ۲۰ میلیون نفر در مراسم اربعین حسینی شرکت می‌کنند و به قاتلان امام حسین (ع) لعنت می‌فرستند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به پیوند ناگسستنی اربعین و امام حسین (ع)، افزود: امروز در سایه امام حسین (ع) و اربعین حسینی و انقلاب اسلامی، گرایش به دین و دین داری و دین باوری در دنیا افزایش یافته و دشمنان دین خدا را به هراس انداخته است.

امام جمعه رشت آمریکا را یک قدرت پوشالی و رژیم صهیونیستی را خانه عنکبوت دانست و بیان کرد: آدم کشی دشمنان نشان دهنده ضعف و شکست و استیصال آنان در برابر قدرت ایران است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه روز به روز بر شمار خون خواهان از مظلومان در دنیا افزوده می‌شود، گفت: در سایه اربعین، شاهد گرایش ملت‌ها به جمهوری اسلامی ایران هستیم و دشمن تحمل آن را ندارد.

وی ضمن قدردانی از ملت ایران برای حضور بیش از پنج ماه در خیابان، خاطرنشان کرد: ملت ایران می‌داند که رمز پیروزی در وحدت و انسجام و با هم بودن است و این حضور شبانه مردم، در تاریخ نظیر ندارد.

در پایان این مراسم نماینده ولی فقیه در گیلان در جمع عزاداران حسینی به یاد مظلومیت سید وسالار شهیدان نوحه سرایی کرد.