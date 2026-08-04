به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در نشست و هم‌اندیشی با خیرین مدرسه‌ساز شهرستان بندرلنگه گفت: این فضا‌های آموزشی برای حدود یک هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز است.

ضیایی افزود: در هرمزگان نیز ۱۳۳ طرح آموزشی با بیش از ۴۵۰ کلاس درس در مهرماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی بازسازی مکان پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهرستان از مصوبات این نشست است.

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مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: مقرر شد برای شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل و همچنین آماده‌سازی مدارس روستاها، اقدامات لازم از سوی دهیاران انجام شود.

ضیایی، در سال تحصیلی گذشته، خیران بندرلنگه در برگزاری کلاس‌های تقویتی و کنکور مشارکت داشتند و در این نشست نیز آمادگی خود را برای مشارکت در برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزشی و برگزاری کلاس‌های تقویتی و جبرانی برای دانش‌آموزان لازم‌التوجه اعلام کردند.