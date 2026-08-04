به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در نشست شورای برنامه‌ریزی شهرستان مهریز با تأکید بر جایگاه راهبردی این شهرستان در بخش کشاورزی، خواستار توجه ویژه به تخصیص اعتبارات این حوزه شد و گفت: اعتبارات بخش کشاورزی هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای امنیت غذایی، اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی شهرستان است.

علیرضا طاقه‌باف با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی مهریز اظهار کرد: این شهرستان با بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی زیر کشت و بیش از ۱۰ هزار بهره‌بردار، یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان یزد به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۵۸ هزار تن محصولات زراعی و باغی و حدود ۸۸ هزار تن انواع محصولات دامی تولید می‌کند.

وی افزود: مهریز در تولید تخم‌مرغ رتبه نخست استان، در تولید شیر خام رتبه دوم و در تولید محصولاتی همچون پسته و گل محمدی رتبه سوم استان را در اختیار دارد که بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان در توسعه بخش کشاورزی است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به چالش‌های پیش‌روی این بخش، تداوم خشکسالی، کاهش منابع آب زیرزمینی، افزایش هزینه‌های تولید، سرمازدگی، آفات و محدودیت منابع اعتباری را از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان عنوان کرد و بر ضرورت حمایت بیشتر از این بخش تأکید کرد.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌هایی همچون توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، احیا و مرمت قنوات، اجرای پروژه‌های آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون، حمایت از واحد‌های دامپروری و گلخانه‌ای، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و برنامه‌های آموزشی و ترویجی، از مهم‌ترین اقدامات جهاد کشاورزی برای افزایش بهره‌وری، حفظ تولید و تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان است.

طاقه‌باف با تأکید بر نقش بخش کشاورزی در امنیت غذایی، اشتغال و توسعه پایدار روستا‌ها اظهار داشت: انتظار می‌رود در توزیع اعتبارات سال جاری، متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های بخش کشاورزی تصمیم‌گیری شود تا زمینه رونق تولید، افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار شهرستان بیش از گذشته فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری برای آینده شهرستان است و حمایت هدفمند از این حوزه، علاوه بر تقویت تولید، به حفظ اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ارتقای امنیت غذایی استان کمک خواهد کرد.