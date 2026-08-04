دادستان ساوه از ورود دستگاه قضایی به موضوع بهسازی آزادراه ساوه–همدان در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و گفت: با تشکیل پرونده و پیگیری‌های مستمر، عملیات فاز نخست لکه‌گیری این محور آغاز شده و تا رفع کامل مشکلات، روند اجرای طرح از سوی دادستانی پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دادستان ساوه از ورود دستگاه قضایی به روند بهسازی آزادراه ساوه–همدان خبر داد و گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی نسبت به تعلل در اجرای عملیات بهسازی این محور ارتباطی ورود کرده است.

صدوری افزود: با تشکیل پرونده و برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی و پیگیری‌های مستمر، عملیات فاز نخست لکه‌گیری آزادراه ساوه–همدان آغاز شده است و دادستانی تا دستیابی به نتیجه مطلوب و رفع نواقص این مسیر، موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ساوه نیز با اشاره به وضعیت این مسیر گفت: آزادراه ساوه–همدان یکی از محور‌های حادثه‌خیز استان مرکزی به شمار می‌رود و آمار بالای سوانح در این مسیر، ضرورت تسریع در بهسازی آن را دوچندان کرده است.

محسن خیرمند افزود: اینکه محوری با عنوان «آزادراه» شناخته شود، اما میزان حوادث و تلفات در آن به گونه‌ای باشد که کنترل آن با دشواری همراه شود، موضوعی قابل تأمل است و ضرورت دارد دستگاه‌های مسئول با سرعت بیشتری نسبت به رفع مشکلات این محور اقدام کنند.

ناظر پروژه آسفالت آزادراه ساوه–همدان نیز گفت: عملیات لکه‌گیری در محدوده کیلومتر ۱۰ تا ۶۰ این آزادراه، به طول ۴۰ کیلومتر و در مساحتی بالغ بر ۴۵۰ هزار مترمربع در حال اجراست که برای آن مصرف حدود ۵۶ هزار تن آسفالت پیش‌بینی شده است.

رمضانی افزود: تاکنون عملیات لکه‌گیری در پنج کیلومتر از مسیر، به مساحت حدود ۳۰ هزار مترمربع اجرا شده و نزدیک به پنج هزار تن آسفالت در این بخش مورد استفاده قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم عملیات اجرایی، شرایط ایمنی این محور پرتردد بهبود یافته و از وقوع حوادث رانندگی در آن کاسته شود.