به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، این خانواده نظرآبادی با تبدیل بخشی از دسترنج و حاصل تولید خود به نذری، هر سال در ایام اربعین، میزبان عزاداران و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می‌شود.

صاحب این باغ می‌گوید این نذر از سال‌ها قبل آغاز شده و درآمد حاصل از فروش بخشی از محصولات باغ، برای تهیه و پخت غذای نذری در ایام اربعین اختصاص پیدا می‌کند.

در این سنت خانوادگی، اعضای خانواده نیز در مراحل مختلف، از آماده‌سازی و تهیه مواد اولیه تا پخت و توزیع غذا، مشارکت دارند؛ خدمتی که به گفته آنان، علاوه بر ادای نذر، فرصتی برای تداوم فرهنگ ایثار و خدمت به اهل‌بیت (ع) در میان نسل‌های خانواده است.

مردم و عزاداران حاضر در این سفره نیز، نذر و مشارکت خانواده‌ها را از جلوه‌های ماندگار فرهنگ عاشورا و اربعین می‌دانند؛ فرهنگی که در آن هر فرد به اندازه توان خود، سهمی در خدمت و اطعام عزاداران سیدالشهدا (ع) بر عهده می‌گیرد.

روستای نوکند نظرآباد، امسال نیز شاهد برپایی این سفره نذری است؛ سفره‌ای که ثمره یک باغ و دسترنج یک خانواده، آن را به نام حسین (ع) گره زده است.