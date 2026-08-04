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فرمانده کل انتظامی کشور از بازگشت میلیونی زائران اربعین به کشور خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از مرزهای هفتگانه وارد کشور شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار « احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی کشور با حضور در پایانه مرزی مهران و گفتوگو با زائران، آخرین آمار تردد زائران اربعین را اعلام کرد.
وی گفت: تا ساعت ۱۲ امروز، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از مرزهای هفتگانه کشور تردد داشتهاند که از این تعداد، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به کشور بازگشتهاند.
سردار رادان افزود: تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد داشتهاند که یک میلیون نفر از این زائران وارد کشور شدهاند.
فرمانده کل انتظامی کشور از زائران خواست سفر خود را مدیریت کنند و برای بازگشت از همه مرزها استفاده کنند.