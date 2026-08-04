راهپیمایی چندمیلیونی جاماندگان اربعین حسینی در تهران همراه با طنین «باید برخاست»

مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران، از ساعت ۶ صبح از میدان آئینی امام حسین (ع) به سوی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با حضور گسترده زائران و عاشقان اهل بیت (ع) برگزار شد.