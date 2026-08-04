به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بیست‌وسومین یادواره ۲۲۷ شهید بخش چهاردانگه، همزمان با اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در روستای سرخ‌ولیک این بخش برگزار شد.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در این مراسم گفت: ذات دشمن، دشمنی است و مردم و مسئولان باید با هوشیاری و بصیرت، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند.

حجت‌الاسلام آقاجانپور افزود: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران، حاصل همدلی مردم، مسئولان، نیرو‌های مسلح، رشادت رزمندگان و جانفشانی شهدا است.

وی برگزاری باشکوه یادواره‌های شهدا را فرصتی برای عبرت‌آموزی و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: گرامیداشت یاد شهدا، زمینه انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح افزود: مکتبی که شهدا از خود به یادگار گذاشتند، موجب استحکام و بالندگی درخت انقلاب اسلامی شده است و این مسیر با حضور پرشور مردم در آیین‌هایی همچون پیاده‌روی اربعین و دیگر اجتماعات مذهبی ادامه خواهد یافت.