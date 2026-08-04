فوق‌تخصص جراحی قلب گفت: تشخیص زودهنگام و انتخاب زمان مناسب برای درمان، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت درمان و حفظ عملکرد قلب دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهدی حدادزاده، فوق‌تخصص جراحی قلب با بیان اینکه قلب انسان دارای چهار دریچه است که وظیفه هدایت صحیح جریان خون را بر عهده دارند، اظهار کرد: اگر این دریچه‌ها به‌درستی باز یا بسته نشوند، قلب برای خون‌رسانی به بدن ناچار به فعالیت بیشتری خواهد بود؛ مشکلی که ممکن است سال‌ها بدون علامت باقی بماند، اما به‌تدریج با علائمی مانند تنگی نفس، خستگی، تپش قلب، درد قفسه سینه و حتی نارسایی قلبی بروز کند.

وی با اشاره به اینکه بیماری‌های دریچه‌ای معمولاً به صورت تنگی یا نارسایی دریچه بروز می‌کنند، اظهار داشت: افزایش سن، تب روماتیسمی، عفونت دریچه‌های قلب و برخی بیماری‌های مادرزادی از مهم‌ترین عوامل ایجاد این اختلالات هستند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از بیماران تنها با معاینات دوره‌ای، انجام اکوکاردیوگرافی و درمان دارویی تحت نظر قرار می‌گیرند، اما زمانی که شدت بیماری افزایش یابد، علائم بیمار تشدید شود یا عملکرد قلب در معرض آسیب قرار گیرد، زمان انجام جراحی فرا می‌رسد.

این فوق‌تخصص جراحی قلب با اشاره به پیشرفت روش‌های درمانی گفت: در بسیاری از بیماران، در صورت مناسب بودن شرایط، ترمیم دریچه طبیعی قلب به تعویض آن ترجیح داده می‌شود، زیرا حفظ دریچه طبیعی در بیشتر موارد نتایج مطلوب‌تری به همراه دارد. در مواردی که ترمیم امکان‌پذیر نباشد نیز از دریچه‌های مصنوعی یا بیولوژیک متناسب با شرایط بیمار استفاده می‌شود.

وی با تأکید بر موفقیت بالای جراحی‌های دریچه‌ای در سال‌های اخیر افزود: بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته، تکنیک‌های نوین جراحی و تجربه تیم‌های درمانی سبب شده است بیشتر بیماران پس از طی دوران نقاهت، به زندگی عادی و فعالیت‌های روزمره خود بازگردند.

دکتر حدادزاده در پایان با توصیه به شهروندان گفت: افرادی که دچار تنگی نفس، کاهش تحمل فعالیت، تپش قلب یا سوفل قلبی هستند، باید بررسی‌های تخصصی را به تأخیر نیندازند، زیرا تشخیص زودهنگام و انتخاب زمان مناسب برای درمان، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت درمان و حفظ عملکرد قلب دارد.